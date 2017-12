Queda no volume e câmbio derrubam resultados da Siemens A companhia alemã de engenharia e produtos de telecomunicações Siemens informou que seu lucro líquido no segundo trimestre fiscal terminado em 31 de março caiu de maneira sensível em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa creditou a retração ao fato de que, em 2002, o resultado foi incrementado pelo ganho excepcional proveniente da venda das ações da Infineon Technologies. Assim, de janeiro a março a Siemens obteve um lucro líquido de 568 milhões de euros (US$ 625 milhões), ante os 1,281 bilhão de euros registrados há um ano. O resultado de 2002 incluiu o ganho extra de 604 milhões de euros com a venda das ações da Infineon. O lucro operacional foi de 1,073 bilhão de euros (US$ 1,18 bilhão), 1% a menos do que os 1,086 bilhão de euros obtidos de janeiro a março de 2002. O faturamento alcançou 18,23 bilhões de euros (US$ 20 bilhões), 14% inferior em relação aos 21,258 bilhões de euros faturados no ano passado. Já os pedidos registrados alcançaram 19,084 bilhões de euros (US$ 21 bilhões), que representa uma queda de 15% em relação aos 22,431 bilhões de euros contabilizados em pedidos há um ano. Excluídos os efeitos de flutuações cambiais e das despesas com aquisições e desinvestimentos, a retração no faturamento e nos pedidos foi de 5% e 7%, respectivamente. O caixa líquido proveniente de operações e investimentos foi de 1,398 bilhão de euros (US$ 1,54 bilhão), 2% inferior em relação aos 1,433 bilhão de euros registrados de janeiro a março do ano passado. "Apesar das dificuldades no cenário macroeconômico e da queda no volume de negócios, muitas das divisões do grupo estão no caminho de alcançar as metas operacionais estabelecidas para este ano", disse o CEO da companhia, Heinrich von Pierer. "Estou satisfeito com os resultados, especialmente com o desenvolvimento de um fluxo de caixa positivo. Em função do cenário econômico, nós deveremos ajustar nossos recursos e planos de investimentos, se vier a ser necessário".