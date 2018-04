Queda nos lucros de bancos brasileiros dominará resultados Preocupações com a perspectiva dos bancos brasileiros dominarão os resultados do segundo trimestre a serem divulgados nas próximas duas semanas, quando se estima uma queda de 35% nos lucros, segundo a agência Dow Jones. Os investidores estão reduzindo suas posições ou retirando-se do setor com medo de que o país possa enfrentar uma crise da dívida ou talvez tenha que recorrer à uma reestruturação da dívida. As ações dos três principais bancos brasileiros, Bradesco, Unibanco e Itaú vêm declinando mais de 20% este ano, em moeda local. Os acionistas estarão interessados em saber como esses grandes bancos serão capazes de lidar com a atual crise, dado os sinais de evasão de capital e as linhas de crédito, cada vez mais difíceis de serem obtidas pelos exportadores. Transferências de fundos aos bancos estrangeiros totalizaram US$ 1,07 bilhão nos primeiros 22 dias de julho, quase o dobro dos US$ 605 milhões registrados em junho. O resultado soma um número no ano de US$ 3,65 bilhões. Em 2001, o total foi de US$ 6,11 bilhões. O terceiro trimestre deverá ser bem parecido com o segundo, disse Erivelton Rodrigues, da firma de consultoria Austin Asis. O desempenho provavelmente refletirá a contínua deterioração da economia, acrescenta ele. Isso deverá se traduzir em maiores provisões sobre a qualidade do ativo em deterioração, um crescimento de negativo a estável dos empréstimos e margem estável de juros líquidos em meio às altas taxas de juros. Parte dos efeitos negativos serão parcialmente contrabalançados por ganhos decorrentes de uma desvalorização do real já que os bancos detém ativos denominados em dólares, disse ele. A previsão dos analistas é de que o Banco Itaú, a divulgar seu resultado amanhã, tenha um lucro líquido de R$ 537,5 milhões no segundo trimestre, uma queda de 35% em relação aos R$ 832 milhões em 2001. O Unibanco, que divulgará seu resultado no dia 14/8, deverá verificar um lucro líquido de R$ 220 milhões no trimestre, uma queda de 0,5% ante os R$ 221 milhões em 2001. O Bradesco que divulgou hoje um lucro líquido de R$ 479,03 milhões no trimestre, apresentava uma estimativa de R$ 488 milhões.