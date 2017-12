Quedas nos EUA influenciam Bovespa Com as quedas observadas em Nova Iorque, às 15h, o Ibovespa - Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - registrava ligeira baixa de 0,41%. Os operadores, pela manhã, viam positivamente a reabertura dos mercados norte-americanos (fechados ontem por conta do Dia da Independência), otimistas com o restabelecimento de plenas negociações com os BDR - recibos de ações da Telefónica espanhola, negociados simultaneamente em São Paulo, Nova Iorque e Madri. Os negócios com os BDR, no entanto, atravessaram a manhã com um movimento fraco, somando até as 13h ínfimo volume de R$ 15 milhões. Segundo um operador consultado pela Agência Estado (AE), levando-se em conta o comportamento das bolsas norte-americanas, até que a Bovespa está bem. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque - abriu em queda de 1,1% e mantinha-se em baixa de 1,97% até por volta das 11h. O Dow Jones operava em ligeira queda de 0,09%. No mercado a expectativa de que a bolsa doméstica poderá melhorar seu desempenho no decorrer do dia ainda persiste. Dólar a R$ 1,8050 Os contínuos sinais de desaceleração suave da economia americana também contribuem para a calmaria no câmbio. No entanto, um analista consultado pela AE observou que a correção dos mercados nos EUA ainda não tiveram um desfecho e continuam sendo fonte de incerteza. Hoje cedo, o Nasdaq chegou a cair mais de 2% diante da preocupação com os resultados das empresas. Se a instabilidade voltar a Nova Iorque, o risco pode voltar, e haveria pressão de baixa nas bolsas e de alta nos juros e dólar. Com o cenário interno positivo e o petróleo em baixa no exterior, o mercado de câmbio teve uma manhã tranqüila nesta quarta-feira. Nem mesmo a queda das bolsas de Nova Iorque na volta do feriado norte-americano de ontem foi capaz de elevar o dólar, que encerrou a manhã com baixa de 0,28%, cotado a R$ 1,8050, que se mantinha à 15h. Segundo operadores, houve muitas entradas e a expectativa é de que o fluxo prossiga. Considera-se que a tendência do câmbio seja de se sustentar no atual patamar, entre R$ 1,80 e R$ 1,82. Os juros prefixados para contratos de swap, com base de 252 dias úteis, o melhor indicador para taxas de juros de longo prazo, estavam cotados, às 15h, a 18,52% ao ano, frente a 18,67% ao ano no fechamento de ontem.