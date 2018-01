Queimadas causam blecaute parcial em 12 Estados no Norte e Nordeste

RIO - O desligamento de linhas de transmissão causou interrupção parcial no fornecimento de energia elétrica em doze Estados do Norte e Nordeste na tarde desta terça-feira, 30, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que afirmou que o incidente foi totalmente resolvido em pouco mais de uma hora, com reposição dos circuitos e retomada do suprimento.

O ONS afirmou em nota que as empresas responsáveis pelas linhas atribuíram os desligamentos a queimadas de grandes proporções, que levaram a cortes de carga de 3.500 megawatts, o que representou 26 por cento da demanda do Nordeste no momento e 14 por cento do Norte, com blecautes parciais em Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, e também em Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

A primeira ocorrência, com um desligamento no Tocantins, foi registrada às 12:14, com mais linhas desligadas às 12:49. O ONS disse que a recuperação do sistema teve início às 13:07, com recomposição total às 13:40.

Segundo o órgão, as empresas responsáveis pelas linhas envolvidas no incidente serão ouvidas para que a ocorrência possa ser analisada.