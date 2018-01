Quem aposta em moratória do Brasil pode estar errado, diz FT Os analistas de Wall Street que nos últimos meses têm se concentrado na inevitabilidade de uma moratória da dívida brasileira podem estar equivocados, afirmou hoje o Financial Times. ?Não é apenas porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para implementar políticas macroeconômicas ortodoxas e relativamente cautelosas?, disse o jornal financeiro britânico. ?A combinação de uma melhor conta corrente e do aumento da inflação está alterando a geometria da dinâmica da dívida brasileira.? O FT observou que, baseando-se nos mercados, os investidores ainda refletem uma elevada possibilidade de moratória. Os ativos do País se recuperaram desde a eleição de Lula, mas os bônus soberanos ainda apresentam spreads de quase 1600 pontos base a mais do que os papéis do Tesouro norte-americano. Além disso, segundo o diário inglês, o PIB brasileiro não deverá crescer mais de 2% em 2003, as taxas de juros poderão ser elevadas acima dos atuais 22% e o real ainda está sendo cotado a R$ 3,75. "Com certeza isso significa que a dívida pública brasileira está se tornando cada vez mais pesada para ser administrada?, diz o jornal. ?Embora 80% da sua dívida esteja denominada em reais, boa parte dessa soma está indexada ao dólar às taxas de juros overnight.? Por isso, muitos analistas acreditam que será necessário um superávit primário superior à meta de 3,75% do PIB acertada com o FMI . ?O Brasil pode ter um regime cambial flutuante e os seus cidadãos podem estar satisfeitos em manter contas correntes e outros ativos financeiros em moeda local ao invés do dólar, mas diante dessa dinâmica, afirmam os críticos, o País ainda enfrenta a perspectiva de moratória?, disse o jornal. O FT salienta, no entanto, que todos esses argumentos pessimistas subestimam dois fatores importantes, ambos ligados à depreciação do real. ?Historicamente, elevados níveis de inflação reduziram o valor das obrigações em moeda doméstica do Brasil?, disse. ?O mesmo pode estar acontecendo novamente numa escala mais limitada, e no momento, mais administrável?. Reviravolta nas contas externas Em entrevista ao Financial Times, o chefe de pesquisa para América Latina da consultoria norte-americana IDEA, Ricardo Amorim, disse que os preços mais altos elevaram o PIB nominal brasileiro e portanto reduziram a relação da dívida pública líquida como porcentagem da produção de 59,9% em outubro para 56,6% em novembro. A inflação gerou maior arrecadação através de impostos indiretos no mês passado. Amorim disse ao FT que por causa disso o superávit primário ? que já é o segundo maior do mundo - poderia subir para 4,3% do PIB neste ano. Além disso, a elevação da taxa Selic nos últimos meses contrasta com uma queda nas taxas de juros reais. Por fim, observou o FT, a desvalorização do real ajudou a criar uma importante reviravolta nas contas externas do País, "tornando uma moratória nas obrigações externas do setor público extremamente improvável". O déficit em conta corrente deverá cair para cerca de US$ 8 bilhões em 2003, menos que a quarta parte do resultado de 1998. "Isso vai reduzir a necessidade financiamento para o próximo ano para cerca de US$ 36 bilhões, cerca da metade da soma de 1999." Pouco menos de dois terços desse valor estão relacionados à dívida do setor privado, Mas, segundo o FT, os investimentos diretos estrangeiros e o apoio da instituições multilaterais "deverão a ajudar a cobrir essa lacuna". Mesmo assim, o FT alerta que o cenário que será enfrentado pelo próximo governo será complicado. "Novos aumentos da inflação poderiam ser perigosamente desestabilizadores, o Brasil se tornaria menos atraente para os investidores estrangeiros, perspectivas de crescimento de médio prazo poderiam ser prejudicadas e o país poderia não cumprir com as metas inflacionárias acertadas com o FMI", disse o jornal. "Por outro lado, se o governo reduzir a inflação mas fracassar em diminuir os juros e estimular crescimento econômico, o espectro de uma moratória retornaria com uma punição implacável." Para ler o índice de notícias sobre a transição na área econômica, clique aqui.