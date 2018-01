Quem começa a receber o PIS esta semana A partir de hoje, começa a receber os benefícios do PIS o trabalhador que nasceu em dezembro. Será pago o abono de R$ 180 a quem teve, em 2000, renda mensal de até dois salários, registro em carteira por pelo menos um mês e está cadastrado desde 1996. O rendimento de 13,93% calculado sobre o valor da cota poderá ser retirado por quem se cadastrou até 4 de outubro de 1988, não tem direito ao abono e ainda não resgatou a cota total do fundo PIS-Pasep. Além dos nascidos em dezembro, podem retirar os benefícios os trabalhadores participantes do PIS nascidos de julho a novembro e servidores públicos, cadastrados no Pasep, com números de inscrição final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os participantes do PIS retiram o benefício nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas. Os integrantes do Pasep, no Banco do Brasil. Para todos os cotistas do PIS-Pasep, o prazo para a retirada termina em 28 de junho de 2002.