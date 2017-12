Quem é o culpado pelos juros altos? Bancos e governo são os responsáveis pelo juros altos no Brasil. Esta é a opinião dominante entre os cerca de 400 leitores que participaram de um fórum realizado pelo site do Estadão. "Os grandes responsáveis são os bancos em concordância com o governo", respondeu Álvaro Barros de Oliveira, de Fortaleza (CE), à questão da enquete: "Quem, na sua opinião, é o culpado pelos juros altos no Brasil?" Para José Elisio Ribeiro, de São Paulo (SP), "os banqueiros que estão acostumados com altos ganhos e exercem um forte poder sobre a União são culpados pelos juros altos. O governo, que continua gastando mais do que arrecada, também contribui para manter os juros altos". Confira as opiniões dos outros leitores que participaram do fórum.