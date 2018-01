"Quem fala sobre alíquota do INSS é o Palocci", diz Dirceu Perguntado sobre a proposta do ministro da Previdência, Amir Lando, de elevar a alíquota do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse que "quem fala sobre esse assunto é o ministro Palocci". O ministro da Fazenda está sendo aguardado para a cerimônia de posse do novo presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que a exemplo de Dirceu já está no evento, foi questionado sobre a polêmica em torno da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Meirelles limitou-se a dizer: "Vamos discutir isso tecnicamente". Para ler mais: Furlan afirma que elevar alíquota do INSS ?não é uma boa idéia? Aumento do INSS é ?absolutamente impensável?, diz Febraban Para CUT, medida que pretende elevar INSS é "equivocada? Aumento do INSS vai gerar desemprego e informalidade, prevê CNI Nunca, num período tão curto de governo, houve um aumento tão grande de impostos, diz especialista "É um péssimo caminho, é a pior solução?, diz Alckmin