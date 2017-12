Quem, na sua opinião, é o culpado pelos juros altos no Brasil? Empresários de todos os setores pedem a redução dos juros para que a economia do País volte a crescer. Nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tem dito que os juros devem baixar num futuro próximo. O próprio presidente Lula tem feito a mesma afirmação. Na quarta-feira que vem, o Conselho de Política Monetária tem sua reunião mensal e deve aprovar mais um corte da Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira, que hoje é de 26%. O Estado quer saber sua opinião: quem é o culpado pelos juros altos no Brasil? » Participe do fórum.