Quem pode receber os rendimentos do PIS Trabalhadores inscritos no PIS nascidos entre 1.º e 15 de abril podem receber o abono salarial (R$ 151,00) ou o rendimento das cotas a partir de hoje. Também já podem receber os participantes do PIS nascidos de julho a março e todos os servidores públicos cadastrados no Pasep. O prazo termina, em todos os casos, em abril de 2001. Os funcionários do Banespa continuam recebendo no Banco do Brasil, assim como os demais servidores públicos filiados ao Pasep. Apenas no próximo pagamento, a ser iniciado em julho de 2001, os cadastros dos empregados do Banespa serão transferidos ao PIS e eles passarão a receber na Caixa Econômica Federal, como outros funcionários da iniciativa privada.