Quem pode receber os rendimentos do PIS Trabalhadores participantes do PIS nascidos de 16 a 30 de abril recebem os benefícios a partir de amanhã e os nascidos de 1.º a 15 de maio, de quinta-feira. Também podem fazer o saque os participantes do PIS nascidos de 1.º de julho a 15 de abril e os inscritos no Pasep. O abono de R$ 151,00 é dado a quem, em 99, teve renda mensal de até dois salários mínimos, trabalhou com registro por pelo menos um mês e está cadastrado desde 95. Caso o mínimo suba para R$ 180,00 em abril, o abono também será reajustado nesse mês.