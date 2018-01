Quem recebe pagamentos do INSS Aposentados e pensionistas com número de inscrição terminado em 7 podem receber o pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) relativo ao mês de setembro a partir de hoje. Os segurados com número de inscrição terminado entre 1 e 6 também já podem receber os pagamentos. O valor mínimo a ser pago, de acordo com a Constituição, é de R$ 151,00, pois nenhum segurado pode receber a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, reclusão ou salário-maternidade, valor inferior ao do salário mínimo. Quem ganha acima de um salário receberá o mesmo valor referente a agosto. O pagamento ficará disponível aos segurados por 60 dias. Após esse prazo, o benefício ficará bloqueado e o valor devolvido ao saldo do INSS. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá se dirigir ao posto que tem cadastro portando um documento de identificação, além do cartão magnético ou outro documento que certifique o número do cadastro.