Quem se beneficia com o seguro por perfil O seguro de veículos por perfil é uma boa opção tenta medir o risco de ocorrência do sinistro a partir de características gerais e hábitos do cliente. Para quem se encaixa nos parâmetros definidos como de baixo risco, é uma boa opção. A análise para a aplicação dos descontos varia de seguradora para seguradora. Os itens que, geralmente oferecem maior abatimento são idade (quanto mais velho maior o desconto) e sexo (mulheres pagam menos que os homens). De acordo com Maurício Aciolly, vice-presidente de ramos elementares do Real Seguros, a empresa oferece os maiores descontos nos quesitos idade e sexo, cujos descontos podem atingir o máximo de 28% e 6%, respectivamente. O desconto máximo dado pela companhia é de 46%. Aciolly afirma que quem contrata o seguro por perfil da empresa não corre o risco de perder a indenização. No entanto, caso a circunstância do sinistro não se enquadre no questionário respondido pelo cliente, ao receber a indenização, ele terá um abatimento proporcional ao desconto que obteve naquele item específico. Já a Porto Seguros adota a "análise multivariada" para conceder descontos. O cliente pode ter um quesito que o proporcione um desconto, porém, se houver algum outro item que aumente o fator de risco, não há abatimento. Luiz Pomarole, gerente de carros da empresa, afirma que, em alguns casos, o desconto pode chegar a 50%. O contrato da companhia exige que o cliente avise qualquer alteração no risco, sob pena de perder o direito à indenização em caso de sinistro se for comprovada alguma incoerência com o que foi declarado no questionário. A Sul América adota um sistema parecido com o da Porto Seguro. De acordo com o vice-presidente da empresa, Julio Avellar, "não existe desconto, mas sim a prática do preço justo para o consumidor". Ou seja, quanto maior o risco, maior é o preço. Segundo ele, no contrato da companhia também existem cláusulas que prevêem a perda da indenização, caso os dados informados pelo cliente não sejam verdadeiros. A Marítima Seguros utiliza oito critérios para avaliar o perfil do segurado: sexo, idade, estado civil e tempo de habilitação, se o veículo é guardado em garagem e com que finalidade é utilizado. Para a seguradora, o perfil que representa menor risco e obtém maior desconto é o da mulher casada, com idade entre 40 e 45, com habilitação há mais de cinco anos, garagem na residência e que utiliza o veículo somente para lazer. Os descontos máximos concedidos pela Marítima para homens chega a 20% e a para mulheres 25%. "as mulheres são mais cuidadosas do que os homens, mas o perfil mais seguro é mais influenciado pela idade do segurado do que pelo sexo", explica o diretor adjunto operacional da empresa, José Carlos de Oliveira.