Quer comprar a casa própria? Então é hora de barganhar

O consumidor que está em busca da casa própria enfrenta uma situação inédita na história recente do País: os preços dos imóveis pararam de subir e, em algumas cidades, já há queda. Ao mesmo tempo, os bancos passaram a financiar uma parcela menor do valor do bem e subiram as taxas de juros.

O cenário, portanto, é ao mesmo tempo interessante, do ponto de vista do negócio, e restritivo, pela lado do financiamento. Os especialistas em finanças pessoais são unânimes: o momento é de barganhar. Um bom e longo relacionamento com o banco deve ajudar o cliente a negociar juros menores. Já a desaceleração do setor e os estoques cada vez maiores ajudarão nos descontos com incorporadoras ou proprietários.

"O mercado está desaquecido, logo há menos pessoas querendo comprar. Se o consumidor já tem uma poupança para dar entrada, há condições melhores para ter poder de barganha", afirma Pedro de Seixas, professor de MBAs da FGV.

O professor de finanças do Ibmec/RJ Nelson de Sousa reforça a tese e diz que quanto maior for a entrada, melhores são as chances de conseguir um negócio mais atraente. "Se você comprou um imóvel de R$ 500 mil e deu entrada de R$ 300 mil, você é um cliente com menos risco para o agente financeiro. Ou seja, já pagou muito e tem muito a perder se não honrar o financiamento. Então é possível negociar descontos", afirma.

Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), entre compradores do site de classificados Zap, mostra que já há uma tendência maior de barganha nos preços. Em março, o desconto médio informado sobre os negócios realizados nos últimos doze meses foi de 7,5%, ante uma média de 7% desde 2013.

Além disso, o indicador de preços FipeZap aponta que, em 20 cidades brasileiras, o metro quadrado dos imóveis acumula alta de 1,08% nos primeiros quatro meses de 2015. Descontada a inflação, o preço médio registra uma queda de 3,47% no período.

Cuidados. Créditos de longo prazo como o imobiliário, no entanto, exigem cálculo cuidadoso, porque o comprador vai carregar essa dívida por décadas. Quanto maior for o valor financiado, mais juros o consumidor vai pagar ao longo do tempo.

Nesse esforço para abater a maior parte da dívida que for possível, o consumidor pode até avaliar a venda de algum bem. Um veículo, por exemplo, pode ser vendido para compor o valor da entrada. "O consumidor deve levar em conta se o valor do automóvel é significativo em relação ao valor do imóvel", diz Sousa.

O professor do Ibmec/RJ também ressalta que os bancos têm um limite na redução dos juros. "A taxa talvez não mude tanto, mas é possível conseguir mais facilidades no financiamento", diz.

Escassez de crédito. O freio no financiamento imobiliário foi gerado pelos fortes saques da poupança, uma das principais fontes de recursos do setor. A Caixa Econômica Federal derrubou o limite dos financiamentos e subiu duas vezes os juros. O movimento de alta das taxas foi seguido pelo Banco do Brasil e pelas instituições financeiras privadas.

O Estado visitou nove agências bancárias dos cinco principais bancos de varejo (Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú) e confirmou o cenário mais restrito para o crédito.

Na Caixa, a gerente de uma agência na região central de São Paulo informou que não recebeu nenhuma verba esse mês para crédito imobiliário com recursos da poupança. Com uso do FGTS, no regime chamado pró-cotista, o financiamento é mais favorável, mas ainda sem garantia, informou a funcionária.

Em outra agência do banco estatal, a gerente lembrou que a Caixa reduziu o limite de financiamento e destacou que ter emprego com carteira assinada agora é essencial. "Antes, passava quase tudo de trabalhadores informais. Agora não, é preciso ser formal para conseguir financiamento", afirmou.

Em nota, a Caixa negou que esteja suspendendo os financiamentos e informou que, para 2015, o FGTS será a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário. Ainda de acordo com o banco, o programa Minha Casa Minha Vida terá prioridade.

No Santander, a funcionária informou que antes tentava negociar taxas melhores para não correntistas, mas agora está praticamente impossível. "Juro de 10,10% ao ano, só com relacionamento com o banco", afirmou. Já no Itaú, uma gerente admitiu que "esse ano as taxas de juros de todos os financiamentos extrapolaram". Ela ainda afirmou que não consegue taxa abaixo de 9,5% ao ano - a não ser que seja um cliente preferencial (Uniclass).