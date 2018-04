Quero fazer mais por integração da América do Sul, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta quinta-feira, 26, trabalhar duramente pela integração latino-americana nos próximos quatro anos de seu mandato. "Eu quero que vocês saibam que farei mais do que eu fiz no primeiro mandato para consolidar a integração regional, porque acredito que ainda não utilizamos nem 10% do potencial de nossas relações para o desenvolvimento de nossos países", disse Lula, durante discurso no palácio de La Moneda, sede do governo chileno ao lado da presidente Michele Bachelet. O presidente fez uma defesa da integração regional e assinou uma série de acordos de cooperação entre o Brasil e o Chile. Ao lado de Bachelet, Lula trocou a leitura do discurso formal pelo improviso. "A integração sul-americana para mim não é um jogo de palavras para serem levadas em discursos acadêmicos ou de época de campanha", disse Lula. "Eu acredito firmemente que nós na América do Sul ainda não descobrimos os benefícios da integração porque durante muitas décadas estivemos olhando com carinho e ambição para a Europa e os Estados Unidos, enquanto olhávamos para nós mesmos com um certo desprezo", ponderou. "Ainda não procuramos o potencial para consolidar a integração e não discutimos com seriedade o desenvolvimento para resolver os sérios problemas que nós temos", alertou. Diante de uma platéia composta por ministros, assessores e jornalistas de ambos os países, Lula afirmou que a região "tem todas as condições para resolver o problema da falta de gás, dos combustíveis, da bioenergia e do setor energético como um todo, utilizando o potencial e a complementaridade de nós mesmos". O presidente também defendeu a construção de usinas hidrelétricas. "Nesses quatro anos que tenho de mandato quero fazer tudo aquilo que eu fiquei frustrado de não feito porque sem integração não podemos encontrar o verdadeiro potencial de crescimento dos países da América do Sul". Investimentos Na avaliação do presidente, os empresários brasileiros e chilenos "precisam se descobrir" porque os investimentos do Chile no Brasil são muito maiores do que na mão contrária. "Espero que com o acordo entre a Petrobras e a Enap - a estatal energética chilena - essa situação possa se equilibrar porque é gratificante ver nossas empresas fincarem suas bandeiras em outros países e contribuir para o seu crescimento." Em sua estratégia de aprofundar a associação entre Brasil e Chile, o presidente defendeu a criação de um "centro de pensamento Chile/Brasil para que possam pensar diariamente sobre o desenvolvimento e não só quando há crise". A presidente Michele Bachelet também fez um discurso em defesa da região e enfatizou que "nosso futuro será mais promissor se formos capazes de nos adaptar aos desafios juntos". Ela destacou que a amizade entre Brasil e Chile é antiga e está baseada em dois pilares: "somos dois países democráticos com profundo respeito aos direitos humanos e ao estado de direito e praticamos vigorosos programas sociais". Bachelet classificou a visita de Lula ao Chile como um ato de "renovação dessa aliança", porque, "vamos fazer muito mais pela integração". Bachelet renovou também o apoio chileno ao Brasil para ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. "O Chile apóia o Brasil para ocupar o assento permanente nas Nações Unidas", ressaltou . OMC Segundo ele, os países da América do Sul precisam recuperar a auto-estima e defender os seus direitos. Um exemplo disso, citou Lula, tem sido as negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC). "Quando criamos o G-20 todos diziam que era um grupo falido, mas hoje eu duvido que alguma negociação da OMC possa ser levada sem a participação do G-20", afirmou o presidente. Ele aproveitou ainda para criticar o protecionismo dos Estados Unidos e da Europa. "Eles dizem que querem um comércio livre, mas não querem abrir seus mercados. Mas nós queremos ser livres para provar que temos competência para conquistar mercados, que até então pareciam mercados dos deuses", ironizou Lula. Bachelet também reivindicou a conclusão das negociações da Rodada de Doha da OMC. Matéria alterada às 17h49 para acréscimo de informações