A conquista da segunda vaga a que se candidatou é a grande esperança de Pereira. “Quero me firmar de novo na cidade”. Natural de Itatiaia, ele vivia há alguns anos em Belo Horizonte (MG), mas largou o emprego e voltou em maio para ficar perto do filho pequeno. “Tenho sobrevivido de bicos, corto o cabelo de alguns amigos, pinto algumas coisas. Tenho de me virar.”

Josiane Lemos da Silva, de 33 anos, saiu do município vizinho de Resende para buscar uma vaga na Jaguar Land Rover. Ela não passou na primeira fase de testes, mas promete não desistir. “No meu caso, só tenho curso de vigilante, mas se tiver oportunidade em outra área vou tentar. Não estou escolhendo não”, diz Josiane, desempregada há um ano.