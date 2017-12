Querosene de aviação ficará 2,4% mais barato O preço do querosene de aviação (QAV), um dos principais insumos do setor aéreo, terá queda de 2,4% a partir deste domingo, segundo informa o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). Será o segundo recuo do mês, já que em 1 de julho houve queda de 1,7% no valor do produto. Com isso, o preço do QAV passa a acumular alta de 19,7% no ano. As alterações no valor do querosene de aviação são realizadas pela Petrobras a cada 15 dias e a próxima incidirá em 1 de agosto. De acordo com o sindicato, o combustível representa de 30% a 50% dos custos operacionais das transportadoras, dependendo do perfil de cada empresa.