Querosene de Aviação sobe pela segunda vez em dezembro A Petrobras reajustou o preço do Querosene de Aviação (QAV) em 1,9% a partir de hoje. É o segundo aumento anunciado pela estatal para o combustível no mês de dezembro. No dia 1o, o QAV teve seu preço aumentado em 8%. Os demais combustíveis não tiveram alterações.