Querosene de aviação subirá 4% em agosto A Petrobras aumentará, a partir do dia 1º de agosto, o preço do querosene de aviação (QAV) em 4%. Com o novo reajuste, a alta acumulada no ano alcança 24,5%. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). Os reajustes do QAV são definidos quinzenalmente pela estatal, tendo por base as cotações do barril de petróleo praticadas no Golfo do México e uma média da variação do câmbio de cada mês. Esse aumento já era esperado por analistas porque o valor do querosene está sofrendo forte pressão de alta do preço do petróleo nos últimos dias.