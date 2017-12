Questão política pode afetar mercado O mercado de juros não conseguiu manter a tendência de baixa. Há pouco, títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros no longo prazo, pagavam taxas de 18,41% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características apresentavam taxa de 18,33% ao ano. Segundo operadores, uma das razões para o mercado ter decidido suspender o otimismo é o noticiário sobre as denúncias de corrupção envolvendo o ex-assessor da presidência, Eduardo Jorge. A notícia vem aparecendo nos jornais há alguns dias, mas parece que o mercado começou a olhá-la com mais preocupação hoje. O temor é de que as acusações, cada vez mais próximas do Planalto, acabem comprometendo, de alguma forma, o próprio presidente ou seus ministros mais próximos. Apesar das notícias negativas, as taxas pedidas no leilão de papéis prefixados são equivalentes às que foram pagas pelo Tesouro Nacional na semana passada. Para o lote de 1,5 milhão de papéis de 203 dias, com vencimento em 31/01/2001, a taxa ficou em 17,86% ao ano. No leilão anterior, papel de prazo equivalente foi vendido a 17,89% ao ano na semana. Para o lote de 1,5 milhão de prefixados de 385 dias, com vencimento em 01/08/2001, a taxa ficou em 18,46% ao ano. Dólar está em alta de 0,13% A cotação do dólar oscilou próximo à estabilidade durante toda a manhã. O piso de R$ 1,80 tem sido mantido nos últimos dias. Sempre que a moeda norte-americana cai abaixo desse patamar, o preço fica atraente para os investidores, que iniciam um processo de compra de dólares. Isso faz com que a cotação se recupere. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,8030 na ponta de venda dos negócios. Uma alta de 0,13% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8006.