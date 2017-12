Quiksilver pede concordata nos EUA

A varejista, com sede na Califórnia, vinha tentando se reestruturar desde 2013. No ano passado, no entanto, as vendas caíram 13%. Quase dois terços da receita vem das unidades de fora dos EUA. Nos documentos judiciais, o diretor financeiro Andrew Bruenjes disse que a empresa está fragmentada. As operações asiáticas e europeias não serão afetadas.

De acordo com a proposta anunciada ontem, o credor Oaktree Capital Management vai trocar sua dívida para uma participação majoritária na companhia reorganizada. A Quiksilver espera a aprovação do plano na Justiça e a liberação de um crédito de US$ 175 milhões por instituições ligadas à Oaktree. O novo empréstimo será usado para concluir a reestruturação e cobrir o custo

do processo.

Em março, a companhia substituiu seus principais executivos após uma sequencia de resultados ruins. Em julho, a empresa recebeu um aviso da bolsa de Nova York sobre o risco de as ações serem suspensas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A marca Quiksilver foi fundada na Austrália em 1969. Na década de 1990, junto com nomes como Billabong e Pacific Sunwear, a marca ditou moda para surfistas e skatistas. Depois de um período de expansão, a Quiksilver começou a lutar para competir com varejistas fast-fashion como H&M, que seduziram o público adolescente com roupas mais baratas. (Com agências internacionais).