Quinta-feira de nervosismo no mercado, sexta-feira otimista Depois de uma quinta-feira de grande pessimismo ? com a Bolsa de São Paulo despencando 6,14%, o risco País subindo 6,5% e o dólar subindo 1,21% -, a sexta-feira é cor de rosa. Às 13h30, a Bovespa operava na máxima do dia, subindo 1,02%, para 22.615 pontos. E o dólar comercial, que abriu o dia em alta mas virou a trajetória por volta do meio-dia, caía 0,34%, valendo R$ 2,927.