Quinta-feira será feriado nos EUA Na quinta-feira será feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e alguns mercados fecharão mais cedo na quarta. Na Chicago Board of Trade (CBOT), os negócios com contratos agrícolas e financeiros no pregão viva-voz terão fechamento às 16h (de Brasília); os contratos de índices de ações serão negociados até as 19h15 (de Brasília); os negócios com produtos financeiros no sistema eletrônico vão até as 16h30 (de Brasília). Na Chicago Mercantile Exchange (CME), os negócios com futuros de commodities, câmbio e produtos financeiros no pregão viva-voz terão fechamento às 16h (de Brasília); as opções de commodities serão negociadas até as 16h02 (de Brasília); produtos de índices de ações serão negociados nos horários normais, tanto no pregão viva-voz como no sistema eletrônico. No sistema Globex, os negócios com commodities terão fechamento às 16h (de Brasília) e os produtos de câmbio e juros vão até as 19h15 (de Brasília). O mercado de títulos do Tesouro dos EUA terá fechamento às 17h (de Brasília). Todos os mercados estarão fechados na quinta-feira. Na sexta, a Bolsa de Nova York terá fechamento às 16h (de Brasília) e o mercado de títulos do Tesouro fechará às 17h (de Brasília); na CME, os horários serão os mesmos da quarta-feira, exceto que os negócios com produtos de índices de ações terão fechamento às 16h15 (de Brasília).