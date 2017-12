Quinta vence o pagamento da 2ª cota do IR Quinta-feira também é a data-limite para o pagamento da segunda cota do Imposto de Renda de 2001, ano-base 2000, de contribuintes que optaram pelo parcelamento. O valor deve ser acrescido de 1%. Se o imposto for pago depois do vencimento, o valor deverá ser acrescido de multa de 0,33% por dia de atraso até o limite de 20%, mais juros pela taxa Selic acumulada a partir de maio até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento. Código: 0211.