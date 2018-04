Quintão nega lobby em licitação da FAB O ministro da Defesa, Geraldo Quintão, defendeu hoje, em entrevista coletiva, o processo de licitação para a compra dos aviões de caça que substituirão os atuais Mirage da Força Aérea Brasileira (FAB). O ministro repudiou insinuações de que o processo estaria vinculado à recente visita feita ao Brasil pelo secretário do Tesouro, Paul O´Neill. "Aqui não tem lobby, o que tem é avaliação técnica", disse. Quintão admitiu que existe pressa na definição da licitação, porque a FAB está enfrentando problemas, já que os atuais Mirage deixarão de ter condições técnicas de vôo no final de 2005. Outro participante da entrevista, o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Baptista, também negou que o processo tenha sofrido influência ou lobby. "Se o próximo governo quiser voltar atrás, pode, porque o contrato estará em negociação, só que os aviões estarão cada vez mais com dificuldade de voar e, quando eles não puderem mais ser operados, serão desativados passo a passo." O brigadeiro negou versão da revista IstoÉ segundo a qual ele já teria encaminhado ao Palácio do Planalto o nome do avião supostamente escolhido - o Greepen, da Suécia. "O que eu levei para o presidente foi um método para que ele entendesse o processo de escolha", afirmou Baptista. O brigadeiro e o ministro destacaram que a data da reunião em que o Conselho de Defesa definirá a escolha do caça será marcada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.