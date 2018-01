Quinto lote da restituição do IR amanhã A Receita Federal abrirá amanhã, a partir das 12 horas, a consulta para o quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000, ano-base 1999. Neste lote, foi processado 1 milhão de declarações, das quais 317.828 com imposto a restituir, no valor de R$ 380,742 milhões. O valor a restituir estará disponível a partir do próximo dia 16, com correção de 7,82%, correspondentes à variação da taxa Selic nos meses de maio a setembro e de mais 1%, relativo a outubro. A consulta poderá ser feita no endereço eletrônico da Receita na Internet (veja o link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300.