Quinto lote de restituição do IR estará no banco na segunda A Receita Federal fará, nesta segunda-feira, dia 16, o crédito do quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2006. O valor virá corrigido em 6,95%. O percentual levou em conta a taxa Selic (taxa básica de juros da economia) de maio e setembro, além de 1% de correção referente a outubro. Nesse lote, será pago R$ 1,2 bilhão a 1.435.311 contribuintes com direito à restituição. Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deverá procurar uma agência do Banco do Brasil a partir de segunda-feira. Para pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança, o contribuinte pode ainda ligar para 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 nas demais cidades. O contribuinte que quiser saber se tem direito à restituição nesse quinto lote deve acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-789-0300 do Receitafone.