Quinto lote do IR: lista está disponível Desde sexta-feira, a Receita Federal tornou disponível, em seu site (veja link abaixo) e por telefone (0300-780300), a lista com o CPF dos contribuintes incluídos no quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício 2000, ano-base 1999. Do exterior, as ligações devem ser feitas para o número 55-78300-78300. A partir de amanhã, os beneficiados receberão notificação sobre a liberação do dinheiro, constando o valor a restituir. O valor estará disponível nos bancos autorizados - ou em conta corrente para quem fez esta opção - a partir do dia 16, corrigido por 7,82% - taxa básica de juros (Selic) acumulada de maio a setembro mais 1% do mês de outubro. Neste lote, foi processado 1 milhão de declarações, das quais 317.828 com imposto a restituir, totalizando R$ 380,743 milhões. Estima-se que ainda faltam 4 milhões de declarações a ser analisadas pela Receita Federal. Quem pediu depósito da restituição do Imposto de Renda em conta corrente mas teve que fechar a conta poderá retirar a quantia em qualquer agência do Banco do Brasil (BB). De acordo com a Assessoria de Imprensa do BB, o contribuinte pode solicitar transferência do valor via DOC para qualquer instituição financeira. Basta ir a qualquer agência deste banco, identificar-se com o CPF e pagar R$ 9,00.