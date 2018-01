Quinto lote IR: lista está na Internet A partir de hoje, está disponível na Internet a lista de contribuintes incluídos no quinto lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 99 - ano-base 98 (veja link abaixo). O pagamento será feito nos bancos autorizados a partir de sexta-feira. O valor virá corrigido por 19,44%, referente à taxa Selic acumulada de maio de 99 a abril deste ano mais 1%. A quantia permanecerá nos bancos autorizados para saque durante um ano. Após esse período, a restituição poderá ser retirada apenas nas unidades da Receita. Quanto à restituição 2000, a Receita começa a pagar a partir do dia 15 de junho. O valor será depositado na conta indicada pelo contribuinte. Na hipótese de não haver indicação do número, o valor só poderá ser depositado com ordem do contribuinte. O recebimento poderá ser feito por terceiros mediante autorização. Para valores de até R$ 50,00, será aceita declaração por escrito. Acima de R$ 50,00, será exigido instrumento público de procuração.