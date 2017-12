Quitar um financiamento pode ser vantajoso Quitar um financiamento pode ser um bom negócio, pois o consumidor tem direito a um desconto equivalente aos juros embutidos nas parcelas ainda não-pagas. Conforme apurou Nívea Vargas, o Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 52, que qualquer financiamento, sem restrição, pode sofrer um abatimento das parcelas, quando quitadas. O cálculo desse desconto é feito diretamente com a financiadora e o abatimento é calculado proporcionalmente à taxa de juros mensal praticada pelo contrato. Mesmo sendo obrigatório, o consumidor pode encontrar estabelecimentos que não queiram fazer esse desconto. Nesse caso, a pessoa pode recorrer à Fundação Procon e registrar sua queixa junto ao serviço de atendimento. Apesar desse amparo da Fundação, poucas pessoas têm procurando o serviço. O motivo é a falta de informação do consumidor sobre seus direitos.