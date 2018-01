Quiz: Teste seus conhecimentos sobre as pedaladas fiscais

A presidente Dilma Rousseff enfrenta um processo de impeachment no Congresso embasado nas chamadas pedaladas fiscais. As manobras contábeis ajudaram o governo a melhorar o resultado das contas públicas em 2013 e 2014 a partir do atraso em repasses de verba para programas sociais.

Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava todos os meses despesas menores do que elas deveriam ser na prática e, assim, omitia a situação real das contas públicas. Atualmente, há discussões sobre se essa prática configura ou não crime de responsabilidade. O entendimento do Congresso sobre essa questão é decisivo para o processo de impedimento da presidente. Faça o teste e descubra se você sabe tudo sobre as pedaladas fiscais.