Rabello toma posse no BNDES e diz que tratará JBS com 'rigor' e 'carinho'

RIO - O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, tomou posse nesta quinta-feira, 1º, e afirmou que vai tratar o frigorífico JBS com o "rigor que o controlador merece" e com o "carinho que o empregado merece". Ele ressaltou que o banco possui "critérios rigorosíssimos".

Após operações que somam R$ 8,1 bilhões, o BNDES possui cerca de 20% do capital da JBS. As operações são investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Operação Bullish, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Rabello de Castro descartou vender participações do banco na companhia.

O economista sucede Maria Silvia Bastos Marques, que pediu demissão na semana passada em meio a um momento crítico vivido pelo banco de fomento. A Operação Bullish envolveu conduções coercitivas de funcionários, prática duramente criticada pela ex-presidente, e lançou suspeitas sobre os mecanismos adotados pelo banco na concessão de empréstimos. Além disso, Bruno Luz, genro de Rabello, foi preso em fevereiro no âmbito da Operação Lava Jato.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O economista rebateu críticas à gestão anterior, que era alvo de fogo amigo até entre integrantes do governo. Rabello afirmou que não é verdade que Maria Silvia tenha retido o crédito da instituição de fomento e frisou que a grande queda dos desembolsos do BNDES se deu entre o fim das eleições de 2014 e junho de 2016, quando a executiva assumiu o cargo. "A estatística chega a ser escandalosamente política", disse Rabello de Castro.

Segundo o novo presidente do BNDES, Maria Silvia não pôde fazer a retomada por causa da fraca demanda por crédito para investir, mas agora a demanda já apresenta sinais de recuperação. Rabello de Castro frisou que o índice de novas solicitações ao banco é positivo e disse que a equipe técnica do BNDES é "extraordinária".

"É preciso recuperar DNA de fomento ao desenvolvimento", afirmou Rabello de Castro, completando que é preciso olhar onde o BNDES é mais necessário e talvez até onde seja mais arriscado.

Lava Jato. Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rabello de Castro teve seu genro, Bruno Luz, preso numa das fases da Operação Lava Jato. Questionado, o executivo ressaltou que nunca manteve relações comerciais com ele e tratou do caso como uma "coincidência de parentesco", além de dizer que Luz é um "ótimo rapaz" e "excelente pai".

Rabello de Castro lamentou o fato de as prisões temporárias da Operação Lava Jato serem por longos períodos e disse que as suspeitas contra Luz têm de ser respondidas.