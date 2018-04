Racha em Washington: uns querem um Fed mais poderoso, outros não O Federal Reserve há muito tempo é uma exceção no sistema de governo americano - um órgão poderoso, mas não político e não controlado nem confrontado. Mas agora surgiram duas contracorrentes contraditórias em Washington - uma defendendo um Fed com mais poderes outra que pretende um menos forte. De acordo com relatório recente do Tesouro sobre a reforma do sistema de regulamentação financeira, o Fed deve "supervisionar todas as empresas que possam constituir ameaça à estabilidade financeira", mesmo que não se tratem de bancos, o que tornaria o Fed um "órgão regulador de riscos sistêmicos" do país. Nesse caso, o seu alcance seria ampliado - embora, naturalmente, o órgão já tenha se inserido nesse campo. (Basta lembrar do Bear Stearns, AIG, etc.) De outro lado, alguns membros do Congresso se queixam de que o Fed já ultrapassou suas funções, usurpando até a autoridade do Congresso. Outros entendem que a instituição tem se comportado de modo tão medíocre como agência reguladora que dificilmente merece mais poderes. Ron Paul, deputado republicano, chegou a apresentar projeto de lei em que o Government Accountability Office faria um exame da política monetária do Fed - uma ideia realmente terrível, que pode corroer a independência do Fed. Vamos dividir o assunto em três questões: Os Estados Unidos devem ter um órgão regulador de riscos sistêmicos? Nesse caso, deve ser o Fed? E, numa resposta positiva, existem outros poderes que o Fed teria de ceder em troca? Eu respondo que sim, sim e sim. A principal tarefa de um órgão regulador antissistêmico é atuar como um sistema de prevenção e de alerta antecipado, sempre rondando para ver se há riscos que podem se propagar pelas fronteiras tradicionais, e estão ficando graves a ponto de afetar todo o sistema. Essa tarefa pode ser realizada perfeitamente? Não. Vale a pena tentar? Acho que sim. Suponhamos que um órgão como esse tivesse sido criado em 2005. Como o mercado de hipotecas residenciais e a montanha de títulos emitidos com base neles constituíram o maior mercado financeiro do mundo, esse órgão regulador estaria mantendo estreita vigilância sobre ele. E, dessa maneira, teria observado o que as instituições financeiras não perceberam: que uma enorme quantidade de hipotecas problemáticas eram garantidas por credores não bancários não sujeitos a uma supervisão federal. Se esse órgão regulador tivesse analisado essas hipotecas, provavelmente teria examinado os títulos emitidos com base nelas. Essa investigação colocaria à mostra as questionáveis classificações de risco AAA atribuídas àqueles títulos, com enorme concentração de risco dentro e fora dos balancetes dos bancos. E, salvo se fosse totalmente incompetente, esse órgão ficaria muito alarmado ao saber que uma única empresa, a AIG - American International Group, garantia um volume exorbitante de todas as CDS (credit default swaps) - basicamente apólices de seguro contra a insolvência - emitidas no mercado. Essa hipótese, totalmente contrária aos fatos, sugere que a história poderia ser bem diferente - e muito melhor. Algumas pessoas gostariam de acabar com o papel de fiscalizador de riscos sistêmicos e tornar o Fed um órgão com a tarefa de alertar outras agências. Mas, se os problemas sistêmicos se revelarem, alguém precisa resolvê-los. Esse órgão regulador seria como um médico de família que tem visão holística do paciente, fazendo um diagnóstico geral e depois enviando o paciente a especialistas: à Comissão de Valores Mobiliários, no caso de problemas com títulos e valores mobiliários, às agências bancárias, quando envolve questões de segurança e solvência financeira, e a um terceiro, para problemas com derivativos - desde que se saiba quem assumirá o papel. Mas, se forem muitas as agências envolvidas, suas ações vão precisar de coordenação. Um órgão regulador de riscos sistêmicos se tornaria o marechal de um exército bem coordenado, ou acabaria tentando coordenar gatos brigando em um saco? Um modelo alternativo funcionaria melhor como uma clínica 24 horas, onde um clínico geral envia os pacientes a especialistas. Para esse trabalho, o órgão regulador de riscos sistêmicos precisaria de mais poder, não só para diagnosticar os problemas, mas também para resolvê-los. E precisaria de um grande grupo de especialistas trabalhando internamente. Decisivamente, quando problemas sistêmicos surgem, é quase certo que parte da solução está com uma instituição de crédito - quer dizer, o banco central. Portanto, se deve haver um órgão regulador de riscos sistêmicos nos Estados Unidos, é o Federal Reserve. Além do que, ao contrário de qualquer outra agência a ser criada, o Fed não começaria do zero. Sou cético quanto ao êxito de um consórcio ou um comitê nessa tarefa. Criar um órgão tentacular, como estão propondo, é um convite para atrasos, desacordos e guerras por território - e aí a responsabilidade se dilui. Assim, o plano do Tesouro é colocar o Fed na condução do sistema, com os outros assumindo papel consultivo. Agora, chegamos à questão final. Aqueles que se preocupam que o Fed pode acumular poderes demais têm razão. Mas a proposta do Tesouro corta as asas do Fed, tirando sua autoridade sobre a proteção do consumidor, e outros cortes são possíveis. Mas, quando se trata de lidar com riscos sistêmicos, o secretário do Tesouro, Timothy F. Geithner, disse, no mês passado, que não vê "alternativa plausível". Eu também não. *Alan S. Blinder é professor de economia e administração pública na Universidade Princeton e ex-vice-presidente do Fed