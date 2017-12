Rachid ainda não encaminhou mudanças para tabela do IR O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, informou que ainda não encaminhou ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, as alternativas que estão sendo estudadas para mudar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. "Estamos estudando as alternativas para atender as expectativas e os devidos custos", afirmou Rachid, ao deixar a Câmara, onde participou do seminário internacional sobre administração tributária. Segundo Rachid existem várias maneiras de mudar a tabela, mas evitou antecipar o que vem sendo estudado pela Receita. "Não tenho como dizer neste momento, porque cada uma delas tem o seu custo". Para Rachid é preciso encontrar uma maneira correta e justa para fazer as mudanças da tabela do Imposto de Renda.