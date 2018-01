Rachid diz que criação da Super Receita é "caminho sem volta" O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou hoje que a criação da chamada Super Receita, pela fusão do Fisco com a Secretaria da Receita Previdenciária (do Ministério da Previdência Social), é um "caminho sem volta". Ele se mostrou confiante na aprovação da medida provisória (MP)enviada pelo governo ao Congresso criando a nova estrutura. Disse que não trabalha com a hipótese de rejeição da MP pelos parlamentares. Segundo ele, a Super Receita vai fortalecer a administração tributária federal, com ganho de sinergia e simplificação dos processos de fiscalização. Na avaliação do secretário, o combate à evasão fiscal e à sonegação passará a ser mais efetivo, o que permitirá um aumento da arrecadação. O secretário da Receita não informou o Orçamento que a nova Receita terá em 2006. Para este ano de 2005, o Orçamento da Receita Federal é de cerca de R$ 1 bilhão, e o da Receita Previdenciária, de R$ 200 milhões. Rachid não previu os custos da fusão dos dois órgãos, mas disse que espera um aumento de recursos. Rachid defende legalidade da Super Receita Em repostas às críticas feitas à Super Receita, Rachid afirmou que a MP que cria a nova estrutura é constitucional. Ele assegurou que não há risco de os recursos arrecadados com a cobrança da contribuição previdenciária não serem repassados totalmente para pagamento dos benefícios aos trabalhadores. Segundo ele, a própria MP prevê que o produto da arrecadação das contribuições sociais será contabilizado separadamente dos demais tributos e destinado exclusivamente ao pagamento de benefícios do INSS. Processo de fusão O secretário previu que o processo de transição para a fusão completa das duas estruturas será longo. O primeiro passo será a unificação do comando dos dois órgãos, a partir do dia 15 de agosto próximo. Até lá, disse o secretário, nada muda, e todas as unidades dos dois órgãos continuarão funcionando independentemente, em especial o atendimento ao público. Segundo Rachid, a primeira parte da transição levará um ano. A partir de 1º de agosto de 2006, todos os procedimentos fiscais e os sistemas eletrônicos terão que estar integrados. Esse prazo está previsto na medida provisória.