Rachid e Agostim discutem Confins com aliados do governo Os líderes da base aliada do Governo estão reunidos esta manhã com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e com o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Arno Agostim, para tentar um acordo para votar a medida provisória 135, que trata da Cofins. As tentativas para um acordo levou ontem à noite o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, à Câmara dos Deputados para se reunir com os líderes aliados em busca de um consenso. Os líderes querem retirar alguns setores de serviços do aumento da alíquota prevista na medida provisória de 3% para 7,6%. O governo resiste à idéia porque estima que perderá arrecadação. O argumento do governo é que se forem retirados os setores de educação, saúde e transporte coletivo, haverá uma renúncia fiscal de R$ 1 bilhões. O relator da MP, Jamil Murad (PCdoB-SP), afirmou, após a reunião com Palocci ontem a noite, que os setores da educação e saúde devem manter a atual alíquota da Cofins de 3%. Murad disse também que em seu relatório deverá constar um dispositivo estabelecendo que no prazo de 120 dias o governo enviará um projeto de lei ao Congresso dando início à desoneração da folha de pessoal. Esse procedimento será feito para compensar os setores que forem prejudicados com o aumento da alíquota. Inicialmente se discutia o prazo de 90 dias mas Murad afirmou que o Ministério da Previdência e a Receita Federal ponderaram que este prazo era muito pequeno. Após essa reunião com os líderes aliados, será feita uma outra, mais ampliada, no gabinete do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, com os líderes de todos os partidos. João Paulo pretende votar a MP na sessão da Câmara ainda hoje. Participam da reunião o líder do Governo na Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), os líderes do PMDB, Eunício Oliveira (CE), do PT, Nelson Pelegrino (BA), do PTB, José Múcio (PE), além de vice-líderes da base aliada.