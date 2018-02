Rachid: receita vai crescer este ano, mesmo sem CPMF Embora tenha evitado fazer projeções para a arrecadação de 2008, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, avalia que a receita neste ano crescerá, mesmo sem a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). "Esperamos que o crescimento econômico se mantenha. Por isso, deve haver um crescimento da arrecadação, mas em menor volume, por conta (do fim) da CPMF", disse Rachid. O secretário também não fez prognósticos sobre a carga tributária (arrecadação em proporção do PIB), mas ressaltou que a receita vem subindo pela atividade econômica, mesmo com desonerações tributárias. "O importante é que o contribuinte pagou menos impostos neste ano", disse Rachid, que prefere falar em "arrecadação efetiva mais próxima do potencial", e não em aumento de arrecadação. "Há um importante alargamento de base de contribuintes. Pessoas que não pagavam impostos estão pagando", argumentou o secretário.