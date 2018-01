Racionamento agravou perdas comerciais de distribuidoras O racionamento de energia foi um dos principais responsáveis por aumentar as perdas comerciais das distribuidoras em vários estados. Na Light, campeã no registro destas perdas no país, é atribuído ao "efeito-apagão" pelo menos quatro pontos percentuais de 14,7% de perdas no total distribuído pela empresa. Segundo o assessor executivo de operações da diretoria de comercialização da Light, José Márcio Ribeiro, o "efeito-apagão" ocorreu porque a maior parte dos clientes temia ser punido com multas e pagamentos extras para o consumo acima do estabelecido pelo governo. Na Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), o "efeito-apagão" foi "perverso" segundo seu diretor comercial, Aírton Salton Rosek. As perdas hoje na área de distribuição da empresa, 234 municípios no interior de São Paulo, atingem a 2% do total distribuído. "Seria o equivalente ao abastecimento de um município com cem mil habitantes", estima. O combate à fraude e ao furto de energia na área de atendimento da CPFL, diz o diretor, foi levado adiante com a fiscalização de 200 mil clientes de baixa renda por ano e 100% dos clientes de alta tensão. Além disso, a CPFL desenvolve programas em parceria com as administrações locais para regularizar o abastecimento em áreas ocupadas por grupos sem-terra. "Essas áreas são nossos grandes problemas", admite. Na Cemig, distribuidora de energia de Minas Gerais, as perdas comerciais foram praticamente zeradas. O diretor de relações com investidores, Luiz Fernando Rolla, diz que as perdas comerciais atingem a apenas 0,48%. Um programa desenvolvido junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird) subsidiou por quase uma década a energia fornecida para a população de baixa renda, o que permitiu a ligação regularizada em toda a área de atendimento. Segundo ele, a fiscalização contínua impede que o problema de ligações clandestinas e fraudes se espalhe pela sua área de atendimento.