Racionamento ainda provoca dúvidas O centro de atendimento montado na segunda-feira passada - 13 de agosto - pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) constatou que as maiores dúvidas da população sobre o racionamento são o critério para o corte de energia, o pagamento do bônus para quem cumpriu as metas de redução do consumo e a revisão dessas cotas. Em dois dias de funcionamento, a central recebeu 5.975 ligações. O serviço avaliou também o desempenho das distribuidoras na solução dos questionamentos dos usuários. A central foi criada para desafogar a central exclusiva da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Como houve aumento significativo de reclamações para a Aneel, o governo federal decidiu criar um "call center" específico para tirar dúvidas da população sobre o racionamento. Em abril, quando não estava em vigor o plano de redução dos gastos de energia elétrica, a central de atendimento da Aneel recebeu 170 mil queixas. Em julho, o call center contabilizou 400 mil ligações, sendo que 55% referiam-se ao programa de racionamento.