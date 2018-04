Racionamento não trouxe grandes prejuízos, diz CNI Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que mais da metade das empresas industriais não sofreu impacto negativo com o racionamento de energia elétrica que vigorou no ano passado. Segundo o presidente da CNI, deputado Carlos Eduardo Moreira Ferreira (PFL-SP), a redução na produção registrada no segundo semestre do ano passado não pode ser atribuída ao racionamento, já que as empresas se ajustaram à nova situação. ?A redução da produção foi por causa da taxa de juros escorchante?, afirmou. Ele disse que em 60% das indústrias, o aumento dos preços da energia não elevou o peso deste insumo nos custos totais de produção. O presidente da CNI acrescentou que os planos de investimento, na maior parte das vezes, foram mantidos, embora tenha havido, em muitos casos, uma ampliação do cronograma. A pesquisa foi feita no segundo trimestre deste ano com 1.159 pequenas e médias empresas e com 238 grandes. O ajuste das indústrias ao racionamento de energia foi proporcional ao grau de restrição no fornecimento de eletricidade, segundo a pesquisa da CNI. Nas regiões Sudeste e Nordeste, onde o racionamento foi mais intenso, 43% das empresas aumentaram a eficiência no uso do insumo, enquanto no Sul, onde houve apenas redução voluntária de consumo, o porcentual foi de 20%. A racionalização atingiu 40% das grandes empresas e chegou a 37% das pequenas e médias. A principal medida de ajuste ao racionamento de energia adotada pela indústria foi a compra de equipamentos com consumo mais racional. Esse tipo de investimento foi verificado em 72% das grandes empresas e em 49% das pequenas e médias, no ano passado. A segunda medida mais citada pelas indústrias foi a co-geração de energia, principalmente nas grandes empresas. A geração própria de energia durante o racionamento foi usada por 32% das indústrias, chegando a 40% no segmento das grandes. Em conseqüência das medidas adotadas, cerca de 60% das indústrias não tiveram aumento de custos com energia. Isto foi verdade para 73% das empresas de material elétrico, 72% de vestuário e calçados, 71% de mecânica, 65% de química e 59% na área de papel e papelão. Mas houve aumento de custos para 55% das empresas de minerais não metálicos e para 54% dos estabelecimentos dos ramos de bebidas e de madeira. A pesquisa mostrou ainda que mais da metade das indústrias não alterou os planos de investimentos, mas continua insegura quanto à uma nova crise. Na maior parte dos casos, onde houve mudança nos investimentos, aconteceu apenas redirecionamento, como se verificou em 53% das pequenas e médias e em 65% das grandes empresas. O grupo de indústrias que não acredita que a crise energética está superada é majoritário, atingindo 53% das pequenas e médias e 55% das grandes indústrias. Os dirigentes dessas empresas acreditam que o racionamento pode se repetir nos próximos anos, embora vejam pouca probabilidade de que isso ocorra. O presidente da CNI considera natural essa reação. ?É a tese do gato escaldado que tem medo de água fria?, comenta. Em sua opinião, o governo deve criar as condições para que o País invista US$ 7 bilhões anuais no setor, preparando a oferta para o próximo ciclo de crescimento econômico.