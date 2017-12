Racionamento: pedido de revisão vai até dia 15 Vence no próximo dia 15 o prazo para o consumidor protocolar seu pedido de revisão de meta de consumo de energia elétrica nas empresas concessionárias do serviço. Depois desta data, as cartas registradas encaminhadas às distribuidoras apresentando os motivos do pedido de revisão não serão mais aceitas, deixando os usuários sujeitos às sobretaxas e cortes. A promessa das concessionárias é responder às requisições num prazo máximo de 21 dias, no entanto, várias pessoas alegam que isso não vem ocorrendo. As manifestações de protesto chegam ao Estado por meio da seção São Paulo Reclama. Somente no mês passado, foram 80 mensagens eletrônicas e mais de 30 por fax e cartas. A falta de resposta aos pedidos de revisão de meta foi a queixa mais freqüente, seguida pela reclamação de consumidores que tiveram aumento da conta, apesar do empenho na economia de energia. Há ainda os que não se conformam em ter de argumentar contra uma meta claramente equivocada. É o caso do leitor Eduardo Moreira, que, pelos cálculos da Eletropaulo, deveria consumir apenas 3 kWh. "Eles fizeram a conta baseando-se no gasto de um apartamento vazio", constata. Eletropaulo admite demorar mais que 21 dias Responsável pela distribuição de energia na capital e em outros 23 municípios da Grande São Paulo, a Eletropaulo recebeu 133 mil pedidos de revisão de meta até 29 de junho. Um número que, segundo o vice-presidente da empresa, Luiz Hernandes, representa menos de 3% dos 4,7 milhões de clientes. Hernandes atribuiu aos computadores a responsabilidade pelas metas consideradas absurdas. "Não tínhamos tempo para avaliar os casos isoladamente e os recursos da informática, apesar de velozes, não conseguem identificar problemas desse tipo", explica. Segundo ele, a Eletropaulo criou um mutirão envolvendo mais de 500 pessoas no recálculo de metas e resposta a outros problemas abordados nas cartas. Ainda assim, o vice-presidente da Eletropaulo admite que a solução para alguns pedidos possa demorar mais que o previsto. Nesses casos, ele orienta o consumidor a recorrer à central telefônica da empresa (0800-7712393), garantindo que eventuais sobretaxas pagas indevidamente serão ressarcidas. Hernandes também tentou tranqüilizar a população sobre o risco de cortes. Segundo ele, a Eletropaulo irá seguir à risca a determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE), concentrando os desligamentos entre os usuários que tiverem maior índice de ultrapassagem das metas.