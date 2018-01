Racionamento pode acabar ainda neste ano O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, afirmou ontem que o plano de racionamento pode acabar ainda este ano. Parente ressaltou, no entanto, que a decisão somente será tomada após conhecer os resultados do período das chuvas, que começa em novembro. O ministro admitiu que o governo não precisaria esperar o término do período chuvoso, previsto para março de 2002, para decretar o fim da redução do consumo de energia elétrica. A GCE dispõe de projeções que dão conta de que, se no próximo ano as chuvas atingirem a média de 61% nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste e de 63% no Nordeste, haverá necessidade de uma economia de energia de 5% em relação à demanda prevista para 2002. Segundo Parente, o governo está preocupado com o desempenho dos Estados nordestinos. Nos últimos sete dias, a redução dos gastos ficou em 19,2%, ou seja, 0,8 ponto porcentual abaixo da meta. No acumulado do mês de agosto, a economia está em 20%. GCE pode diminuir percentual de economia A possibilidade de encerrar o racionamento tão logo tenha os resultados do desempenho hidrológico vem sendo considerada pela GCE. Porém, caso não chova o suficiente para recuperar os níveis dos reservatórios, é provável que a GCE diminua, no próximo verão, o porcentual de redução do consumo de energia, atualmente de 20%. O presidente da GCE participou, ontem, do debate sobre a crise de energia elétrica promovido pela Federação do Comércio do Distrito Federal (Fecomércio). Durante sua exposição, Parente detalhou o plano de aumento da oferta de eletricidade e as projeções de sua equipe referentes à demanda de energia para os próximos anos. "O apagão é o último recurso", destacou. "Estamos preparando um plano B que espero ficar na gaveta. O balanço apresentado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nos permite afirmar que até o fim de setembro não teremos cortes de luz elétrica no Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, não teremos apagões pelas próximas quatro semanas."