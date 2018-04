Racionamento pode acabar no carnaval O racionamento de energia elétrica poderá acabar no carnaval. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse hoje que os reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, devem alcançar o nível de segurança próximo a data do carnaval. "A probabilidade de existir racionamento em março, é zero", disse o ministro. Segundo ele, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estão subindo em média 0,3 ponto porcentual, por dia. O ministro disse ainda que tem informações do instituto de meteorologia que na semana de carnaval vai chover forte no Sudeste. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível dos reservatórios no Sudeste e no Centro-Oeste alcançou ontem 46,33% da capacidade máxima, faltando 5,35 pontos porcentuais para chegar no limite de segurança definido pelo governo. No Nordeste, o nível está em 36,83% a 9,44 pontos porcentuais do limite de segurança.