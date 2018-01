Rada volta a criar polêmica com petroleiras na Bolívia O polêmico ex-ministro boliviano dos Hidrocarbonetos, Andrés Soliz Rada, protagonista de alguns conflitos com a Petrobras durante o ano, voltou à carga contra as petroleiras que operam no país vizinho. Nesta terça-feira, Soliz enviou carta ao Congresso local pedindo a inclusão, nos contratos assinados com as empresas no mês passado, de cláusulas proibindo que as companhias contabilizem as reservas bolivianas como suas. No texto, o ex-ministro critica setores do governo Evo Morales e da oposição, que, segundo ele, tentam paralisar as mudanças no país. A questão das reservas esteve no centro do conflito entre as petroleiras e o governo local, já que as empresas não queriam abrir mão de usar os recursos do subsolo como garantias para obter financiamentos. Ao explicar os novos contratos, no mês passado, a direção da Petrobras garantiu que os termos acordados com La Paz lhe permitem continuar contabilizando as reservas como suas. As declarações foram citadas na carta de Soliz ao Congresso, onde o ex-ministro afirma que a Constituição da Bolívia diz que as reservas são de propriedade do Estado. "Por essa razão, sugiro que o Congresso redija um artigo em que se proíba as companhias de anotar as reservas em bolsas de valores, já que elas são de propriedade direta, inalienável e imprescindível do Estado", afirma Soliz. Ele argumenta que, assim como as multinacionais, a estatal local YPFB necessitará das reservas para ir ao mercado captar recursos no futuro. Caso contrário, disse, a industrialização do gás - uma das principais bandeiras econômicas do governo - "ficará apenas na promessa". Negociação dos contratos Segundo a legislação local, os contratos com as 12 petroleiras que operam no país deverão ser ratificados pelo Congresso antes que entrem em vigor. Os documentos foram negociados intensamente durante o mês de outubro e assinados nas últimas horas do prazo estabelecido pelo decreto de nacionalização de 1º de maio. Soliz calcula que as reservas bolivianas tenham o valor de US$ 200 bilhões. Mas o governo local informou ontem que só vai divulgar novos dados sobre os recursos do subsolo do país no início do ano que vem, quando forem concluídas as auditorias feitas nas empresas. No texto enviado ao Congresso, Soliz reclama do episódio que provocou sua demissão do ministério: a publicação de uma resolução expropriando as receitas das refinarias da Petrobras no país. Segundo ele, a proposta garantiria uma receita de mais de US$ 10 milhões mensais à YPFB. Mas foi suspensa por determinação do vice-presidente Álvaro Garcia Linera, após fortes protestos de autoridades brasileiras e, de acordo com Soliz, pressão "daqueles que pretendem frear, desvirtuar e paralisar" a nacionalização.