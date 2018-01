Rainha da Inglaterra procura estagiário para cuidar de sua coleção de arte

A realeza britânica está contratando. O site oficial da família Windsor publicou vaga de estagiário para trabalhar no setor de conservação de peças de cerâmica e arte decorativa no palácio Marlborough House, que já foi residência real, em Westminster.

O escolhido receberá um salário anual de £ 19 mil, equivalente a pouco mais de R$ 81 mil. Por mês, o valor seria de R$ 6.750. O estagiário deverá trabalhar de janeiro a setembro de 2018, com carga horária de 37,3 horas semanais.

De acordo com o anúncio da vaga, o selecionado adquirirá “experiência prática em uma ampla gama de atividades de conservação para a coleção”. Além disso, o funcionário aprenderá várias técnicas tradicionais no cuidado com objetos de arte.

++Custo da família real britânica aumenta antes de obras no Palácio de Buckingham

Os requisitos desejados para preenchimento da posição são: ter conhecimento no restauro de cerâmicas, ser comunicativo, organizado, atento a detalhes e saber trabalhar tanto individualmente quanto com uma equipe. Mais importante do que isso, conforme a publicação, será ter interesse e anseio “para mergulhar nas oportunidades de aprendizagem únicas que a coleção apresenta."