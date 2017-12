Raízen inaugura usina de etanol de 2ª geração

Esta é a segunda unidade produtora de etanol 2G do País - a primeira foi inaugurada em Alagoas, no ano passado, pelo empresário Bernardo Gradin, fundador da GranBio. "Mas é a primeira fábrica integrada de etanol do Brasil, que reúne em um mesmo complexo usina de primeira geração (que processa cana) e de segunda geração (que utiliza bagaço e da palha de cana)", afirmou Pedro Mizutani, vice-presidente da Raízen Energia, braço sucroalcooleiro da companhia.

Ao Estado, Ometto afirmou que o grupo vai avaliar qual o retorno financeiro da produção de etanol de segunda geração para colocar em prática, nos próximos anos, investimentos em outras plantas de 2G. A expectativa inicial da Raízen era ter oito plantas de 2G nos próximos anos. No entanto, a companhia deverá esperar mais para expandir esse negócio.

Com 24 usinas de açúcar e etanol no País, o grupo Cosan é o maior do setor, com capacidade para processar cerca de 60 milhões de toneladas de cana por safra. A unidade segunda geração começou a produzir etanol em baixa escala no fim do ano passado - cerca de 1 milhão de litros na safra 2014/15 - e deverá atingir entre 15 milhões e 20 milhões de litros nesta safra. A capacidade total é de 40 milhões de litros na unidade, que teve financiamento do BNDES e foi inaugurada ontem com a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Segundo Mizutani, uma boa parte desse etanol 2G será exportada à Europa, com sobrepreço em relação ao combustível de primeira geração. "Os clientes vão pagar um prêmio por um produto mais sustentável, que emite 15% menos de CO² (gás carbônico)."

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O biocombustível da Raízen foi desenvolvido em parceria com a empresa canadense Iogen Energy, que usa bagaço, palha da cana e enzimas para facilitar a aceleração do processo de produção.

O custo de produção do etanol de primeira geração é de cerca de R$ 1.150 por metro cúbico (mil litros), enquanto o de segunda geração custa R$ 1.400, segundo a Raízen. A empresa projeta que vai conseguir equiparar os custos dos dois tipos de etanol (1ª e 2ª geração) até 2017, com a meta de atingir o custo de R$ 1.100 por metro cúbico.

Diversificação. Hoje, o faturamento de açúcar e etanol representa menos de 20% da receita total do Grupo Cosan, que nos últimos anos diversificou seus negócios e tem atuações relevantes em energia e infraestrutura, como gás canalizado (Comgás), ferrovia (ALL Rumo), terras (Radar) e lubrificantes. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS "Avaliaremos o retorno financeiro do etanol 2G antes de anunciarmos futuros projetos. O momento é de cautela"

RUBENS OMETTO

PRESIDENTE DO CONSELHO DA COSAN