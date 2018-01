Ranking classifica melhores ações em 99 A Globo Cabo foi a empresa que ofereceu o maior retorno ao acionista no ano passado: 834%. O resultado faz parte do ranking GVAR, elaborado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) e Boston Consulting Group (BCG), com o apoio da Bovespa. O levantamento classifica as 50 ações mais líquidas do índice IBX- Índice Brasil. As companhias que mais se destacaram foram, pela ordem, Suzano (733%), Klabin (447%), VCP (432%) e CST - Companhia Siderúrgica Tubarão (385%). O ranking GVAR indica o retorno real ao acionista, ou seja, descontado o efeito da inflação medida pelo IGP-M. O ano de 1999, apesar do começo conturbado decorrente da desvalorização cambial, mostrou-se excelente para os investimentos no mercado de capitais. A ações que compõem o ranking GVAR, correspondentes a 63% do IBX, tiveram retorno médio anualizado de 164%. Em comparação, a poupança teve rendimento real negativo de 7% no período, e o CDI rendeu 4% aos investidores.