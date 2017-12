Ranking de fundos de pensão: veja os destaques A análise do desempenho das entidades fechadas de previdência privada em fevereiro de 2001, conforme dados fornecidos à Secretaria de Previdência Complementar (SPC), mostra que a Previ GM obteve a melhor performance, de 5,49%. O fundo tem como principal patrocinador a General Motor do Brasil. O destaque da Previ GM ficou por conta da carteira de renda variável, que apresentou valorização de 15,97% em fevereiro, contra uma queda de 10,06% do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), no mesmo intervalo. A carteira de renda fixa do fundo alcançou alta de 1,33%, também acima do referencial de rentabilidade apresentado pela SPC, a Selic, que avançou 1,010%. A segunda colocação, com ganho de 4,78%, é ocupada pela CBS, que tem à frente a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). No caso do CBS, a carteira de renda variável apontou queda de 5,21% e a de renda fixa, ganho de 0,88%. O acompanhamento revela também que, durante o ano de 2000, o Previ GM apresentou ganho total de 13,07%. No mesmo intervalo, o CBS avançou 2,72%. Lanterninhas Os dados divulgados pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) revelam ainda que o fundo IJMS - ligado ao Unibanco - teve o pior desempenho em fevereiro passado, recuando 9,12%. A decomposição por carteiras indica que o segmento de renda variável do IJMS acumulou baixa de 10,14% no período, frente a uma desvalorização de 10,06% do Ibovespa. Em renda fixa, a performance foi positiva em 1,02% em fevereiro, contra alta de 1,010% da Selic, no mesmo período. A Brasiletros, patrocinada pela Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), veio logo a seguir, com perda de 4,75%. Em relação à Brasiletros, o portfólio de renda variável caiu 8,86% e o de renda fixa, subiu 0,45%. No ano passado, o IJMS apresentou ganho total de 24,95% e o Brasiletros, de 6,53%. Veja abaixo a tabela com os dez fundos mais rentáveis e os dez menos rentáveis no mês de fevereiro de 2001. As dez entidades com o melhor desempenho Entidade Rentabilidade Fev/01 Renda fixa Fev/01 Renda variável Fev/01 PREVI GM 5,49% 1,33% 15,97% CBS 4,78% 0,88% -5,21% MENDESPREV 2,88% 1,03% -8,57% PREVHAB 2,49% 1,30% 11,34% PERDIGÃO 2,02% 1,05% 11,75% CAVA 1,88% 1,02% 31,67% COMPREV 1,86% 2,40% -4,03% PREVISTIHL 1,69% 0,99% -8,10% MAGNUS 1,64% 1,66% 1,19% DERMINAS 1,38% 3,24% -12,44% Fonte: Secretaria de Previdência Complementar (SPC) As dez entidades com o pior desempenho Entidade Rentabilidade Fev/01 Renda fixa Fev/01 Renda variável Fev/01 IJMS -9,12% 1,02% -10,14% BRASILETROS -4,75% 0,45% -8,86% FUNASA -4,71% 0,80% -9,63% IBM -4,37% 1,05% -9,53% PROMON -3,46% 0,86% -9,31% SERPROS -3,30% 1,16% -10,49% PREVIKODAK -3,13% 0,87% -11,91% ULTRAPREV -3,12% 1,00% -8,62% FAPIEB -3,11% 0,75% -7,87% PREVIBOSCH -2,81% 1,02% -9,67% Fonte: Secretaria de Previdência Complementar (SPC) Veja no link abaixo mais detalhes sobre o ranking do Secretaria de Previdência Complementar que será divulgado mensalmente pela Internet.