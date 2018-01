Ranking de globalização com 62 países põe o Brasil em 57º O Brasil está em 57º lugar no ranking do índice de globalização divulgado pela consultoria AT Kearney, ligada à Electronic Data Systems (EDS), e pela revista Foreign Policy. O ranking deste ano contém 62 países, assim como o do ano passado. Em 2002, o Brasil estava em 58º lugar. Em 2001, quando apenas 50 países foram incluídos na pesquisa, o Brasil estava na 44ª posição. O índice mede o nível de globalização de cada país com base em critérios como investimento estrangeiro direto, turismo internacional, tráfego telefônico internacional, integração política, dividendos pagos por empresas, fluxos de capital e penetração da Internet na população. Em 2003, os dez primeiros colocados no ranking são, nesta ordem, Irlanda, Suíça, Suécia, Singapura, Holanda, Dinamarca, Canadá, Áustria, Reino Unido e Finlândia. Os EUA aparecem em 11º lugar (o país era o 12º colocado nos dois anos anteriores). Os dez países menos globalizados em 2003 são (percorrendo a lista de baixo para cima): Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Peru, Indonésia, Brasil, Índia, Colômbia, Bangladesh e Turquia. Os países latino-americanos em posições melhores no ranking deste ano são Panamá (30º), Chile (31º), Argentina (48º) e México (49º). A pesquisa pode ser encontrada na íntegra nos sites www.atkearney.com e www.foreignpolicy.com.