Ranking de supermercados confirma Wal-Mart no 2º lugar O ranking do setor de supermercados divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apontou faturamento do setor de R$ 124,1 bilhões em 2006. O montante representou um aumento real de 0,6% em relação a igual período do ano anterior. O levantamento confirmou a segunda colocação do grupo Wal-Mart na lista das empresas de maior faturamento, com receita bruta de R$ 12,9 bilhões. Esse resultado já foi apontado no início do mês pela revista Supermercado Moderno. Em primeira posição, ficou o Pão de Açúcar, com faturamento bruto de R$ 16,4 bilhões. Em terceira colocação, o Carrefour, com faturamento apenas R$ 1.996 menor que o do segundo colocado. Após anunciar, na segunda-feira passada, a compra do Atacadão, o Carrefour deve assumir, em 2007, a liderança do segmento. De acordo com o estudo da Abras, o número de lojas do setor atingiu 73.695 pontos, o que correspondeu a um aumento 1,1% em relação ao total de 2005. O número de funcionários do setor alcançou 838.047, um crescimento de 4,6% na mesma comparação. Lucro x investimentos O lucro líquido médio das empresas do setor no ano passado foi equivalente a 1,75% sobre o faturamento, ainda abaixo da média histórica do setor, de 2%. Os investimentos totais dos supermercados em 2006 foram de R$ 1,855 bilhão - desse valor, as parcelas maiores foram os 38% destinados a novas lojas e outros 25% para reformas de unidades existentes. Entre os principais meios de pagamento, os cartões de crédito próprios das redes ou de terceiros foram utilizados em 38% das compras. Os cartões de débitos ficaram com fatia de 14,8%. Já o pagamento em dinheiro foi usado em 28,2% das transações. Vendas A Abras divulgou também as vendas reais do setor em março, que registraram crescimento de 9,81% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a fevereiro, o faturamento do setor registrou aumento real de 11,28%. No primeiro trimestre deste ano, as vendas reais dos supermercados acumulam alta de 7,35%. De acordo com a Abras, a recuperação do setor neste ano, depois de uma queda de 1,65% em 2006, deve-se em parte à retomada dos preços, principalmente no segmento de alimentos. Segundo a entidade, a expansão das vendas em março na comparação com fevereiro deve-se ao maior número de dias do primeiro em relação ao segundo, além do fato de o Carnaval ter sido em fevereiro. Em valores nominais, as vendas do setor apresentaram crescimento de 11,69% em março na comparação com fevereiro e de 13,06% frente ao mesmo mês de 2006.